493 omgekeerde emmers op bouwplaats ziekenhuis Hardenberg

Er zijn twijfels over de veiligheid van de nieuwe ontsluiting van Sportpark De Boshoek in Hardenberg. Bert Beun, voorzitter van de op het park gevestigde voetbalclub HHC vreest dat er niemand meer met zijn auto van of naar De Boshoek kan komen als er een calamiteit is in de autotunnel.