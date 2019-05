Aanhoudingen na brute woningoverval De Krim luchten slachtoffer (83) niet op: ‘Maar ik laat me niet wegjagen door tuig’

Overvallers sloten Beppie de Graaf-Alsema (83) eind vorig jaar op in de meterkast van haar vrijstaande huis in De Krim. Nu zijn twee verdachten aangehouden. Heeft de overval haar leven veranderd? ,,Eigenlijk niet. Ik heb meer last gehad van mijn gebroken arm… Maar ik heb wel de sleutel van de meterkast weggegooid. Die kan niet meer op slot.”

De woning van Beppie de Graaf-Alsema ligt verscholen tussen een aantal bomen en struiken. Directe buren wonen op honderden meters afstand. Ze beseft zelf ook wel dat haar huis een ‘gewild object’ is bij inbrekers. ,,Maar verhuizen? Nee, dat wordt me vaak gevraagd. Ik woon hier prachtig en laat me niet wegjagen door tuig, zoals die woningovervallers.” De bewoonster is inmiddels 83 jaar. ,,Maar ik moet altijd lachen als ze me hoogbejaard noemen. Zo voel ik dat niet.”

In december 2018 gaat het mis. ‘Beppie’ wil haar poes naar buiten laten. Iets wat ze iedere avond doet. Maar ditmaal staan er direct twee mannen binnen als ze de deur open heeft gedaan. ,,De één droeg een bivakmuts. De ander zette een soort wapen op mijn hoofd. Ik heb ze geprobeerd de deur uit te trappen. ‘Wegwezen hier’, riep ik. Maar die ene man was zo groot. Ik had eigenlijk niets in te brengen.”

Meterkast

De daders sluiten de bejaarde dame op in haar meterkast. ,,Vervolgens zijn ze ongestoord door het huis gegaan. Ik heb het allemaal gehoord. Ze hebben van alles gestolen.” Bij hun vertrek laten de criminelen de bewoonster in de met een sleutel afgesloten meterkast zitten. ,,Ik vraag me nog altijd af waarom. Ze hadden me ook gewoon los kunnen maken. Ze hadden toch alles al. Hebben die mensen zelf geen moeder?!”

Quote Haar poes heeft meer angst. ,,Die zit altijd meteen op zolder als er iemand binnenkomt. Hij vertrouwt niemand meer.”

Vijftien uur zit Beppie vast in de krappe, donkere ruimte. Ze kan niet meer overeind komen. Gelukkig zou ze de volgende ochtend met vriendinnen volksdansen. Als ze niet op de club verschijnt, gaan twee leden kijken. Het slachtoffer wordt gered. ,,Misschien was ik anders ook wel gevonden, de daders hadden alle lampen aan gelaten. Maar er moet natuurlijk wel net iemand langsrijden die dat ziet. Het is hier heel afgelegen.”

Bloemetje

De 83-jarige wil één van haar redders een bloemetje brengen, maar struikelt. Ze breekt haar arm. ,,Eigenlijk heb ik daar meer last van gehad dan van die overvallers.” Ze vertelt haar verhaal zonder angst. Maar toch… Ze heeft kleine dingen in haar leven aangepast. ,,Ik liet de sleutel altijd in de auto zitten. Dat is lekker makkelijk. Maar dat doe ik dus niet meer.” En als de bel gaat, doet ze niet zomaar open. ,,De sleutel van de meterkast heb ik weggegooid. Niet dat het een eventuele tweede keer weer precies zo zou gaan, hoor. Dat weet ik ook wel. Maar ik vind het toch een fijn idee.”

Quote Ze hoeft de verdachten niet te spreken. ,,Dit zijn harde criminelen. Die hebben vast geen geweten. Anders hadden ze me ook niet zo achtergelaten.’’

Haar poes heeft meer angst. ,,Die zit altijd meteen op zolder als er iemand binnenkomt. Hij vertrouwt niemand meer.” Ze roemt het werk van de politie, die onlangs twee verdachten - één uit uit het nabijgelegen Coevorden en de ander uit Drachten - arresteerde. ,,Toch voel ik nu meer onrust dan voor die arrestatie. Er is misschien nóg een dader op vrije voeten. Komt die verhaal halen?”

Ze hoeft de verdachten niet te spreken. ,,Dit zijn harde criminelen. Die hebben vast geen geweten. Anders hadden ze me ook niet zo achtergelaten. Ik heb ze niets te zeggen en hoef ook geen excuses. Het enige dat ik wil weten: wat zouden ze ervan vinden als hun eigen moeder zo achtergelaten was?”

Het is niet de eerste keer dat de inwoonster van De Krim met criminaliteit te maken heeft. Eerder werd er al bij haar ingebroken.

Verdachten opgepakt voor over De Krim

Voor de woningoverval op Beppie de Graaf-Alsema in De Krim zijn afgelopen week twee verdachten opgepakt. Het gaat om een 19-jarige inwoner uit Drachten en een 43-jarige inwoner uit Coevorden. Zij zijn inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven langer vastzitten. De aanhoudingen volgden nadat Opsporing Verzocht afgelopen maanden al meerdere keren aandacht besteedde aan de geruchtmakende zaak. Daarbij zijn ook anonieme tips binnengekomen.

Mogelijk is er nog een derde verdachte, de vermoedelijke chauffeur, voortvluchtig. In februari maakte de politie bekend dat een 31-jarige opgepakte verdachte van een brute overval in Hollandscheveld mogelijk betrokken was, maar hij is inmiddels vrijgelaten. Advocaat Bart van Elst die de 43-jarige man uit Coevorden bijstaat laat weten dat zijn cliënt ‘hoogstens chauffeur is geweest bij het wegnemen van een zitmaaier’. ,,Op basis van zijn verklaring kon één medeverdachte worden aangehouden”, reageert Van Elst. Advocaat Derk Hassink die de 18-jarige verdachte bijstaat wil geen commentaar geven, omdat het ‘niet in het belang is van zijn cliënt’.

Afgelopen week is een 18-jarige man uit Lelystad aangehouden voor de de brute overval op een bejaard echtpaar in Kampen. Dat gebeurde in januari bij hun woning aan de Sint Nicolaasdijk. De gemaskerde mannen sloegen de bejaarde man (81) neer en bonden de licht-gehandicapte vrouw (80) vast aan de stoel. Eerder werden al drie andere jongens uit Lelystad van 17, 19 en 20 jaar opgepakt voor de overval.