Aanhoudingen na vondst van 175.000 euro aan drugs in Balkbrug

IJslands drank- en drugsmodel richt zich op Dedems­vaart

13:19 Om een start te maken het IJslands preventiemodel in Hardenberg - de jongeren daar gebruiken de minste drank en drugs van Europa - heeft de gemeente in Dedemsvaart onder 170 15- en 16-jarige een nulmeting gehouden. Zo'n 15 procent van hen rookte al voor hun dertiende. ,,Het zijn cijfers die me raken.”