Aanleg nieuwe sluis bij Diffelen uitkomst voor recreatievaart

Kliniek dreigt voor Hardenberger (24) na schoten in weiland

12 oktober Na wat gedronken te hebben vond een 24-jarige Hardenberger het een goed idee midden in de nacht met een gasalarmpistool op vogelverschrikkers in een weiland te schieten. Donderdag stond de man in Zwolle terecht op verdenking van een bedreiging met de dood.