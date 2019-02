Aanleg trimbaan in Vechtpark Hardenberg gestart

Politie Hardenberg treft gestolen crossmoto­ren aan

8:23 Agenten troffen in de nacht van dinsdag op woensdag een onbeheerde crossmotor aan op het fietspad langs de J.C. Kellerlaan in Hardenberg. Het voertuig werd in beslag genomen omdat er vermoedens waren dat de motor was gestolen. Dit bleek inderdaad te kloppen.