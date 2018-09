Aanpak N34 verrast Lutter scholieren

Daarvoor worden meerdere gelijkvloerse oversteken en kruisingen verwijderd of vervangen door tunnels en viaducten. Na de ombouw, die op 10 november klaar moet zijn, kan het verkeer met 100 kilometer per uur doorrijden.

55 miljoen

Of de scholieren weten wat de kosten zijn van dit hele project, vraagt communicatieadviseur Marc Slagter. Vijfduizend euro, oppert een leerling, een klasgenoot doet ook een slag in de lucht met tien miljoen. ,,Nee, 55 miljoen'', meldt Slagter, die meteen gevraagd wordt of hij miljonair is. ,,Gelukkig hoef ik het niet zelf te betalen'', antwoordt de Coevordenaar met een lach. En zo passeren nog veel meer indrukwekkende cijfers en wetenswaardigheden de revue. Bijvoorbeeld dat de tunnel die al bij 't Klooster bij Coevorden is ingereden 1,3 miljoen kilo weegt.

Nieuwe rotondes

Gehuld in oranje veiligheidshesjes, beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel, stapt de klas even later in de touringcar richting de bouwput waar een gewapend-beton-tunnel verrijst voor de kruising met de Pothofweg. Na een ritje door Hardenberg passeert de bus de twee gloednieuwe rotondes in de J.C. Kellerlaan, aan weerszijden van de N34, een prachtig staaltje moderne wegenbouw dat sinds enkele weken in gebruik is. Zo ver is het nog niet met de tunnel voor de Pothofweg, waar onder andere nog wordt gewerkt aan de bekisting waarin binnenkort beton voor de zijwanden gestort wordt.

Tunnelbouw

,,Met de bouw van die tunnel, die later op zijn plek wordt gereden, zijn we zo'n drie maanden bezig'', vertelt Slagter. ,,We bouwen die naast de N34, want als we de tunnel ter plekke zouden bouwen zouden we de weg twee keer zo lang moeten afsluiten. We willen de wegafsluiting zo kort mogelijk houden, want hier rijden wel zo'n 15.000 voertuigen per dag. Daarom werken we ook op zaterdagen. Dagelijks werken hier bijna honderd mensen, waarbij dertig tot veertig machines en voertuigen worden gebruikt.''

Dertig excursies

De scholieren uit Lutten vormen een van de dertig groepen die tot nu toe op excursie naar de N34 gingen. Alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in de gemeente Hardenberg zijn uitgenodigd, vanwege de werkzaamheden op Drents grondgebied zijn er ook acht excursies van scholen uit Coevorden. Zo kan de jeugd uit de regio niet alleen zien wat er allemaal komt kijken bij een project als de N34, maar worden jongeren ook enthousiast gemaakt voor beroepen in de weg- en waterbouw. Ook wordt aandacht besteed aan thema’s als duurzaamheid en veiligheid.

Versierde stenen

Na het bezoek aan de tunnel wordt ook deze excursie afgesloten met het versieren van een steen met watervaste stiften. Deze versierde stenen komen in de schanskorven bij een fiets- of voetpad in de tunnels bij de J.C. Kellerlaan en 't Klooster. ,,Zo dragen alle kinderen hun steentje bij aan het project'', stelt Slagter.