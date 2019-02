Aanrijding tussen twee auto's in buurtschap Engeland

Strippen­kaart terug in buurtbus­sen Overijssel: de verzame­laar juicht

7 februari Goed nieuws voor reizigers van de oude stempel: de vertrouwde strippenkaart keert terug in het openbaar vervoer. Omdat betalen met contant geld straks uit veiligheidsoverwegingen niet meer mogelijk is, biedt Syntus Overijssel reizigers die niet zo handig zijn met pinpas of OV-chipkaart een alternatief in de buurtbussen. Voor 25 strippen betaal je 17,50 euro, en wie strippen tekort heeft kan zoals dat vroeger ging een nieuwe kaart kopen om het tekort aan te vullen. ,,Wat is dat toch ontzettend leuk.”