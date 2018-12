Acht jaar de cel in en tbs voor moord op beste vriend in Holtheme

Op 4 maart van dit jaar schoot De V. zijn voormalige boezemvriend dood op een afgelegen plek bij het buurschap Holtheme. Direct erna is De V. naar het politiebureau in Coevorden gegaan, waar de politie hem zittend in het portiek aantrof. De man had met zijn pistool een gat in de ruit van de toegangsdeur geschoten. Op zijn aanwijzingen vond de politie het dodelijke slachtoffer bij een bruggetje in Holtheme. Het slachtoffer bleek door vijf kogels getroffen te zijn, waarvan een in zijn hoofd fataal is geweest.

Dikke vrienden

Niemand in de omgeving van het slachtoffer kon eigenlijk geloven dat De V. de dader was. Beiden waren immers vanaf hun tienerjaren dikke vrienden, zelfs als broers voor elkaar. De V. heeft vijf jaar bij zijn vriend gewoond. De laatste twee jaar ging de broederliefde over in haat. Alkanany zou De V. hebben afgeperst. Nadat De V. een lening van zesduizend euro vrij vlot had afgelost, zou Alkanany steeds meer geld hebben geëist en hem hebben bedreigd en mishandeld. ‘Verdachte kon zowel fysiek als psychisch niet meer tegen hem op’, stelt de rechtbank vat.

De V. heeft bij de politie en op de zitting voor de rechtbank niet willen vertellen welke gebeurtenissen precies hebben geleid tot zijn hevige angstgevoelens. Hij wilde de nagedachtenis van zijn ‘broer’ niet bezoedelen uit respect voor de familie.

Drugsdeals

Op de dag van het schieten was De V. te verstaan gegeven dat hij voor zes uur ’s avonds duizend euro moest overhandigen. Hij kreeg die dag echter maar driehonderd euro bij elkaar met verkoop van drugs. Bij het treffen op de afgelegen plek in Holtheme, waar verdachte vaak drugsdeals sloot, zei het latere slachtoffer dat hij de rest van het geld wilde hebben, of anders zou hij er tweeduizend van maken. De man kwam op De V. af, die vervolgens zijn pistool trok.