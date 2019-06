Actiegroep vraagt aandacht voor wachtlijsten orgaantransplantatie: Hardenberg wordt Hartenberg

,,Op dit moment staan er 1100 mensen op de wachtlijst voor een nieuw orgaan. Voor hen is een nieuw orgaan van levensbelang maar een plaats op de wachtlijst is helaas nog geen garantie op levensverlenging of-verbetering’’, schrijft de actiegroep GREAT in een brief.

Wachtlijst

Longen, Nieren, Hartenberg

Hardenberg is niet de enige stad die tijdelijk van naam moest veranderen van de actiegroep. Om aandacht te vragen voor de oplopende wachtlijsten, hebben ze in drie gemeentes ‘toegeslagen’: Longen, Nieren en Hartenberg. ,,Het gaat om een eenmalige actie en we hopen dat u van ons wilt aannemen dat dit geen dom vandalisme is, maar puur en alleen bedoeld is om orgaandonatie onder de aandacht te brengen.’’ Daarnaast benadrukt de actiegroep dat dit geen vandalisme is en dat ze er persoonlijk weer voor zorgen dat de stickertjes binnen drie dagen weer verwijderd worden.