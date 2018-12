Afgebroken ‘schoenmakershuisje’ blijft gemoederen bezig houden in Hardenberg

Hardenberg stapt naar Raad van State over gaswin­nings­plan

19 december Het college van B&W in Hardenberg stapt naar de Raad van State om de gaswinning in de gemeente per 2023 te beëindigen. De NAM wil het gaswinningsplan verlengen tot 2033, de gemeente pleit samen met de Gedeputeerde Staten voor een beëindiging over vijf jaar.