Afgescheiden CDA-raadsleden Hardenberg gaan door als DOEN’22: ‘Niet lullen maar poetsen’

De uit de CDA-fractie gestapte raadsleden Piet-Cees van der Wel en Erik Volkers gaan in de gemeenteraad van Hardenberg door onder de naam DOEN’22. Die verwijst naar de slogan ‘Gewoon doen’ van de gemeente, maar ook naar de werkwijze van beide gemeenteraadsleden. ,,We houden van aanpakken en zijn van het type ‘niet lullen maar poetsen’.”

Volkers en fractievoorzitter Van der Wel vinden dat de gemeente nog veel kansen kan en moet benutten, zoals op gebied van veiligheid, economische vernieuwing en bereikbaarheid. De toename van de overlast in en buiten het azc noemen zij zorgelijk. ,,We hebben niet voor niets afgesproken met het COA dat er vooral gezinnen zouden worden opgevangen. Die veroorzaken namelijk zelden of nooit overlast.’’

Veiligelanders

,,Het COA moet zich houden aan de afspraak dat het aantal ‘veiligelanders’, uit het zogenaamde spoor 2, naar nul wordt teruggebracht’’, vervolgt Van der Wel. ,,We vangen zevenhonderd mensen op in Hardenberg in een tijd dat er ook gemeentes worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Daarom zou het COA er verstandig aan doen een gemeente als Hardenberg te vriend te houden en niet tegen zich in het harnas te jagen.’’

,,Als het COA zich niet aan de afspraak houdt, moeten wij maar eens kijken of we de vergunning niet kunnen intrekken. We zijn heel blij dat burgemeester Offinga dit probleem ook heeft aangekaart bij het COA.”

Pollers kapot

Volkers wijst op de pollers in het centrum van Hardenberg, die al jaren niet werken. Daardoor rijden er op momenten dat het niet zou moeten toch auto’s. ,,Dit levert soms levensgevaarlijke situaties op. De winkeliers klagen hier geregeld over. Er staat nu voor nood een hek op die plek, maar dat is natuurlijk geen goede oplossing.”