Afgesloten bruggen bij Gramsbergen in slechte staat

Door het wegbikken van stukken beton werd vanmorgen in ieder geval bij de Beltmansbrug duidelijk dat de de tand des tijds behoorlijk heeft huisgehouden. De bewapening is doorgeroest en het herstel zal een hele klus worden. Lastig voor de vele lokale gebruikers, vooral ook boeren die landerijen aan weerszijde van het kanaal hebben en die in de voorjaarsperiode extra actief zijn.

Vragen

Hoewel de bruggen eigendom en verantwoordelijkheid zijn van waterschap Vechtstromen, heeft het CDA Hardenberg vragen gesteld aan de gemeente. De raadsfractie wil antwoord hebben op de vraag hoe het kan dat een brug in zo korte tijd in kwaliteit vermindert dat tot afsluiting moet worden overgegaan. Verder wil de fractie weten of er wellicht nog meer bruggen binnen de gemeente in de gevarenzone zouden kunnen zitten. Tenslotte is men benieuwd wanneer de twee bruggen over het Afwateringskanaal weer hersteld zijn.