Afscheid krijgt extra dimensie voor Hardenbergse burgervader

Voor Peter Snijders en zijn gezin staat deze week in het teken van afscheid nemen. Na acht jaar verlaat hij Hardenberg als burgemeester, om in Zwolle aan de slag te gaan. Dinsdag legde hij zijn ambtsketen neer tijdens de laatste raadsvergadering die hij mocht leiden, vanavond werd hij uitgezwaaid door honderden Hardenbergers en genodigden tijdens een afscheidsfeest in het gemeentepark in Dedemsvaart. Maar het vaarwel kreeg een extra lading voor de hele familie nadat woensdag Snijders’ moeder overleed.

In onderling overleg werd besloten het feestelijke samenzijn in het lommerrijke park een dag later toch door te laten gaan. ,,Mijn vader en broer zijn er nu niet bij, maar, zeiden ze, ‘ga het afscheid vieren met de mensen waarmee je al die jaren hebt samengewerkt’. Mijn moeder heeft een mooie leeftijd bereikt, 94 jaar is ze geworden’’, legde Snijders aan het begin van zijn toespraak uit.

Trots

Trots was zijn moeder geweest; op haar beide zonen, niet alleen op de in het Drentse Dalen geboren Peter 'die de taal van de streek sprak en een ‘ondernemende burgemeester’ werd. Hoe voelde zich als een vis in het water, ook nadat hij acht jaar geleden van de Drentse gemeente De Wolden naar Hardenberg verkaste om daar burgemeester te worden. ,,Een gemeente die 2,5 keer zo groot is, met een streekfunctie, grote bedrijven en instellingen, en 29 kernen die elk hun eigen kenmerken hebben maar allemaal heel betrokken zijn.’’ Uitdagingen waren er genoeg, zoals de bouw van een nieuw streekziekenhuis die nu in volle gang is, en de komst van het asielzoekerscentrum in de jaren 2014, 2015. ,,Dat was spannend, maar de gemeenteraad maakte de keuze, met een sociaal hart. Ruim 650 asielzoekers verblijven hier, om de verhoudingen goed te houden is veel praten nodig. Ook de buren worden gehoord.’’ Trots was Snijders op de bereikte bevolkingsgroei, als een van de weinige Nederlandse grensgemeenten. ,,Ik heb nog gebeld, we hebben nu bijna 61.000 inwoners. Op achttien na...’’

Volledig scherm Wethouder Martijn Breukelman overhandigt Peter Snijders (links) een eigen glossy magazine. © Frank Uijlenbroek

Humor