Afscheid van de Westerkerk in Bergentheim is onvermijdelijk maar lastig: ‘Het voelt zo vertrouwd hier’

Gastschrijvers In deze kerk weten ze wat te doen met ongenode gasten

Oh nee, als hij maar niet valt! Die hij, is een muis die over een balk loopt in de Oosterkerk in Bergentheim, terwijl mijn vrouw, een bijbelgedeelte voorleest. Mijn eega vindt muizen niet leuk, je kunt gerust zeggen dat een muis voor totale paniek zorgt.

27 oktober