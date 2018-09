Afval scheiden nog niet hoog op prioriteitenlijst sportclubs in Hardenberg

Een rondgang langs de diverse sportvelden in het Vechtdal leert dat het afval bij de meeste clubs nu nog in één en dezelfde container belandt. De bereidheid om voortaan gescheiden in te gaan zamelen is er wel aanwezig, maar de vele vrijwilligers van de verenigingen twijfelen vooral aan de haalbaarheid in de praktijk. Zij vinden ook dat de bal bij de gemeente ligt. Zij moet het gescheiden inzamelen van afval faciliteren.

,,Ik schat dat 90 tot 95 procent van ons afval bestaat uit plastic. Papier en glas zamelen wij wel al gescheiden in", vertelt barmedewerker Seine Lamberink in de kantine van HHC Hardenberg. ,,Thuis zijn wij het al lang gewend, waarom dan niet op de club. Maar of het mogelijk is?"

Bestuurslid algemene zaken Jan Veneman onderschrijft de woorden van Lamberink. ,,Vooral bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal is de berg afval enorm. Wij hebben rondom het veld veel afvalbakken staan wat vervolgens in één grote container gaat. Als club denken wij er wel over na. Van de zomer zag ik op ons vakantiepark in Italië wel overal gescheiden afvalbakken staan, misschien is dat de toekomst. Wij zouden het in ieder geval van harte toejuichen."

Bij de hockey op sportpark De Boshoek zijn volgens Gioya Alting er wel afspraken over gemaakt. ,,Als ik kantinedienst heb zamel ik het plastic wel apart in, maar ik weet niet of iedereen dat doet." Langs het kunstgrasveld van GZG wordt alles gewoon in één prullenbak gedeponeerd.

Sportcafé de Match van Tennisclub Hardenberg wordt geëxploiteerd door uitbater Marco Eggengoor. ,,Wij hebben een horecavergunning en mogen hierdoor het afval niet aan de weg zetten, laat staan dat wij het kunnen scheiden. Het zou een goede zaak zijn. Ik ben voor."

Inge Meijerink van voetbalvereniging Bruchterveld, verantwoordelijk voor de kantine, heeft voor enige tijd terug de problematiek al aangekaart .,,Ik heb gebeld met de gemeente Hardenberg maar aangezien ons sportpark als postadres vermeld staat was het niet mogelijk om bijvoorbeeld aparte containers op de Noppenweide te bestellen. We kregen jammer genoeg nul op het rekest."

Bij VV Bergentheim twijfelen ze aan de haalbaarheid. Henk Steen: ,,Het lijkt mij onmogelijk om alles gescheiden in te gaan zamelen ondanks het feit dat ik het een goed idee vind. Ik denk eerlijk gezegd dat er niks van terecht komt, want je hebt nog altijd te maken met de bereidheid en de willekeur van de bezoekers en gebruikers van ons sportpark."