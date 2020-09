Afvalbeleid Hardenberg verdeelt politiek: weer voorstel in de kliko?

Hardenberg gaat grijze containers maar eens in de acht weken legen

16 september Hardenbergers kunnen vanaf juli 2021 hun grijze container nog maar eens in de acht weken aan de weg zetten. Dat betekent dat het dubbel zo lang duurt voordat de vuilniswagen weer langsrijdt om dit restafval in te zamelen. Nu is dat nog eens in de vier weken. Wie in de tussentijd toch van dit afval af wil moet met een milieupas naar een van de ondergrondse containers in de buurt.