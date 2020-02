Afvalwater via Vechtdal in Twentse bodem: niemand kan het zuiveren voor de NAM

Treiteren­de buurman drijft familie in Bruchter­veld tot waanzin: 'Dit moet stoppen’

4 februari Een camera in een vogelhuisje, een irritant tikkende ijzeren plaat en een jarenlange onuitputtelijke stroom van treiterijen is de inzet van een kortgeding dat de familie Ravenhorst uit Bruchterveld aanspande tegen hun directe buurman Robert Bar. ,,Het moet gewoon ophouden, we willen rust", verzuchtte Menno Ravenhorst vanmiddag bij de rechtbank in Zwolle.