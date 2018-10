Aimee (12) geeft les in blazen

De oude roep klinkt deze eerste les al lekker in De Boerderij in Baalder. Toch moet er nog flink aan gewerkt worden, dat is hoorbaar. Want hoe krijg je lipspanning, ademsteun en - boven alles - een oude roep? Midwinterhoornblazen is een kwestie van lange adem bij de kinderen zonder al te veel blaaservaring.