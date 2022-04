Al twee jaar een geluksmomentje met ijs van Bakhuis in Kloosterhaar

De IJswachter is de naam van de kleine kraam. En het is een echt wachthuisje, waar tijdens en na de Tweede Wereldoorlog een soldaat de wacht hield om de verzamelplaats met oorlogsmateriaal te kunnen beschermen. Het kwam zomaar op hun pad. ,,Mijn vader had dit huisje geadopteerd van het Oorlogsmuseum in Soesterberg. Ze hadden er twee en deze was erg verrot en voor hen te duur om op te knappen. Hij heeft een paar jaar bij mijn ouders gestaan, en we dachten eraan toen we op het idee kwamen om met een ijskraam te beginnen.”