Albert Heijn in Dedemsvaart ontruimd na brand in meterkast

Vervanging Prins Bernhard­brug bij Hardenberg kost bijna 8 miljoen euro: ‘Nodig voor zwaar verkeer’

Voor de noodzakelijke vervanging van de Prins Bernhardbrug in Hardenberg stelt de gemeente 7,9 miljoen euro beschikbaar. Heel wat meer dan de 544.536 euro (1,2 miljoen gulden) waarvoor de oversteek ter hoogte van de Europaweg in de jaren 60 van de vorige eeuw werd gebouwd. ,,Maar we willen niet in een situatie komen dat de brug voor zwaar verkeer dicht moet.”

7 september