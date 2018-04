Aldi blijft knokken voor Mercator Dedemsvaart

Dat bleek gistermiddag tijdens de hoorzitting voor de commissie bezwaarschriften, die werd gehouden nadat Aldi bezwaar maakte tegen het besluit van de gemeenteraad van Hardenberg om geen medewerking te verlenen aan een verhuizing. Hugo Doornhof, advocaat van de discountsupermarktketen, betoogde dat de Aldi aan de Julianastraat uit zijn jasje is gegroeid en daar geen mogelijkheden heeft uit te breiden naar een gewenste vloeroppervlakte van 1500 vierkante meter. Dit vanwege gebrek aan parkeerruimte (het is er nu al druk) en vooral de in de nabije omgeving geplande woningbouw.

Julianastraat

In het detailhandelsbeleid voor de langere termijn in Dedemsvaart staat volgens Doornhof dat Aldi aan de Julianastraat, dat in het kernwinkelgebied ligt, geen ontwikkelingsmogelijkheden heeft en dat daarom van die beleidsvisie moet worden afgeweken. Het Mercatorterrein, aan de rand van het dorpscentrum tegenover de kalkovens, biedt wel goede mogelijkheden. ,,Bij Aldi-vestigingen komen klanten vaak met de auto voorrijden om grote hoeveelheden van bepaalde producten te kopen. Zulke winkels passen minder in een centrum'', aldus Doornhof.

Volumineus

Advocaat Julian Kevelam stelde in zijn weerwoord namens de gemeente dat op grond van provinciale regelgeving supermarkten alleen in of aansluitend aan kernwinkelgebieden zijn toegestaan. Alleen volumineuze detailhandel mag zich daar buiten vestigen, maar de Raad van State heeft begin april in een beroepszaak nog uitgesproken dat discounters als de Aldi niet vallen onder volumineuze detailhandel (zoals bouwmarkten en autobedrijven).

Advies