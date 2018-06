Aldi opent juridisch gevecht om vestiging in Dedemsvaart

Conflict

Aldi is in een langslepend conflict met Hardenberg verwikkeld over de verhuizing van de supermarkt van de Julianastraat in Dedemsvaart naar de Mercator-locatie. De discountsuper kan op de huidige plek niet meer groeien en wil op de nieuwe locatie een grotere winkel bouwen. De gemeenteraad wil daar niet aan meewerken omdat ze het niet vindt passen in de structuurvisie. Aldi heeft bezwaar gemaakt tegen die beslissing, maar sindsdien niets meer vernomen.