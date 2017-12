Aldi wil het fijne weten van het Hardenbergse 'nee'

Winkelconcern Aldi gaat de Hardenbergse gemeenteraad vragen een besluit over een verzoek tot verplaatsing van de vestiging in Dedemsvaart naar bedrijventerrein Mercator uit te stellen.

Volgens Aldi-advocaat Hugo Doornhof heeft het concern meer tijd nodig om te kunnen reageren op wat de gemeente allemaal aanvoert en om uit te zoeken of verplaatsing wordt tegengehouden vanwege 'afspraken met derden'.

Tijdens de oriënterende behandeling van het verplaatsingsverzoek bleek dat de gemeenteraad wel klaar is met het onderwerp. Voor de raad is het collegevoorstel om het verzoek af te wijzen slechts een hamerstuk tijdens besluitvormende behandeling op 9 januari. De raad is het met verantwoordelijk wethouder Douwe Prinsse eens dat de onlangs vastgestelde structuurvisie geen detailhandel toestaat op het bedrijventerrein. Dat uitgangspunt is ook in lijn met het ruimtelijk beleid van de provincie Overijssel, dat de bestemmingsplannen toetst.

Onzorgvuldigheden

Aldi beticht de gemeente via zijn advocaat van onzorgvuldigheden in het proces van overleg en besluitvorming. Doornhof bestrijdt ook dat de structuurvisie verplaatsing van de winkel zou uitsluiten. ,,Ons is ter ore gekomen dat er afspraken zijn gemaakt met derden", herhaalt hij.

Aldi heeft daarom een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend en vraagt tijd om dat af te wachten. ,,Wij zijn enorm verrast door de tijdsdruk waarmee deze weigering er wordt doorgedrukt. Waarom wil de raad niet weten van die afspraken", vraagt de raadsman zich hardop af.

Ingegooid

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad stelde wethouder Prinsse dat het concern zijn eigen glazen heeft ingegooid. Hij schetste hoe de gemeente met de Nederlandse directie al tot overeenstemming was gekomen over verplaatsing van het bedrijf naar de noordzijde van de Markt in het kernwinkelgebied van Dedemsvaart. Vervolgens bleek de Duitse directie van het concern daar niet aan te willen.

Wethouder Douwe Prinsse van Hardenberg: ,,We hebben er alvast leidingen voor verlegd en hadden over alles overeenstemming. Maar het plan moest eerst naar de Duitse directie. Drie weken later kwam het bericht dat het van de baan was."

Zo schetst Prinsse de gang van zaken rond het stranden van het plan de Aldi in Dedemsvaart naar de Markt in te verplaatsen, en waarover overeenstemming was met de Nederlandse directie.

Afgebroken

Na het Duitse nee wilde het bedrijf volgens hem alleen maar praten over het Mercatorterrein; het laatste overleg werd volgens hem voortijdig afgebroken "nog voordat de koffie op was".

Op verzoek van de raad deed Prinsse een publieke oproep aan het bedrijf om weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Dan kan het echter alleen gaan over uitbreiding op de huidige locatie aan de Julianastraat. ,,Dat doe ik ook liever dan een gang naar de rechter", hield hij de raad voor.