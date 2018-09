Alle maakt een-tweetje met Yvonne bij Old Stars Dedemsvaart

Veertien mannen plus één vrouw stonden dinsdagmiddag op sportpark De Boekweit aan de officiële aftrap van het 'walking football' in Dedemsvaart. De animo voor deze nieuwe activiteit van SV Dedemsvaart en SCD'83 is groot, langs de lijn kijkt ook nog een handjevol liefhebbers op leeftijd belangstellend toe.

Onder leiding van gediplomeerd oefenmeester Joop Kols, die voor de trainingen in de maand september beschikbaar is gesteld door het Nationaal Ouderenfonds, wordt enthousiast getraind. En dat onder zomerse temperaturen, gelukkig wordt af en toe een drinkpauze ingelast en heeft de organisatie gezorgd voor voldoende flesjes water. Na een voor sommige zestigplussers al pittige warming-up volgen oefeningen in het passen en dribbelen met de bal aan de voet, waarna de 'Old Stars Dedemsvaart' natuurlijk afsluiten met een partijtje.

Meisjesdroom

Yvonne Lindemann (66) doet fanatiek en vooral enthousiast mee aan deze eerste trainingsmiddag. Ze scoort na een 1-0 achterstand met een simpele voetbeweging zelfs de gelijkmaker, maar moet daarna toch constateren dat haar team de meeste tegengoals incasseert. Maar Lindemann blijft lachen. ,,Ik heb vroeger altijd gehandbald, maar wilde als meisje het liefst op voetbal'', vertelt ze als ze even buiten de lijnen staat en een teamgenoot afwisselt. ,,Maar damesvoetbal was er toen in Twente nog niet. Nu ik al wat op leeftijd ben komt mijn meisjesdroom in Dedemsvaart toch nog uit. Maar ik hoop wel dat zich nog meer vrouwen aanmelden, dan wordt het nog leuker. Ik kijk het deze maand aan... Ik ben trouwens oma van twee kleinkinderen'', roept ze nog naar de verslaggever als ze op haar beurt wordt afgelost en weer aan het edele balspel mag meedoen.

Genieten

Veteraan Alle Pijlman geniet ook. ,,Mooi dat er zo veel animo is'', zegt de voorzitter van SV Dedemsvaart, die aan de wieg stond van de Old Stars. ,,De beide voetbalclubs hebben dit samen georganiseerd.'' De 76-jarige Pijlman trapt zelf ook nog een balletje mee. ,,Normaal voetbal ik niet meer, maar ik fluit wel thuiswedstrijden, van de pupillen tot prestatieteams. Zolang ik kan lopen wil ik dat graag blijven doen. Dat is trouwens geen verdienste hoor, maar gewoon geluk. Ik heb 45 jaar lang actief gevoetbald, zelfs op hoog niveau in Emmer-Compascuum bij CEC waarmee we in 1973 landskampioen bij de zondagamateurs werden. Met de eeuwwisseling begaven mijn achillespezen het, waarna ik moest stoppen met voetbal. Sindsdien wandel ik veel, gemiddeld zo'n 7 kilometer per dag in een strak tempo. Dus met 'walking football' kan ik nu weer mooi een balletje trappen.''

Balgevoel

En dan zelfs een een-tweetje opzetten met een dame? ,,Ja het is mooi dat Yvonne ook meedoet. Je ziet dat ze op hoog niveau heeft gehandbald, want ze heeft wel een goed balgevoel. Hopelijk melden zich nog meer vrouwen aan, dan wordt het nóg leuker voor haar.''