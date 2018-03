Alle zorgbieders Hardenberg in één popup-winkel

,,Een unieke situatie waarover alle betrokkenen bijzonder enthousiast zijn", aldus Jolanda Overweg van het deelnemende Alfa College. Saxenburgh Groep, Buurtzorg, Carinova, BTW, Baalderborg Groep, Ambiq, de Stuw, RIBW, Interakcountour en Naviva, zijn samen met de school een hele week lang te vinden in het winkelpand Voorstraat 55. Wie nog een keuze moet maken voor een opleiding is welkom, net zoals trouwens mensen die overwegen om hun carrière een andere wending te geven als zij-instromer in de zorgsector. Maandagmiddag 12 maart wordt de tijdelijke winkel geopend door wethouder René de Vent.

Breedte

"Door zich allemaal op een plek te presenteren willen de zorginstellingen iets laten zien van de breedte en de vele mogelijkheden die de zorg als werkgever biedt", aldus Gerda Kappert, die met vele medewerkers al de hele week bezig is geweest om de winkel in te richten. De hele week zijn er mensen aanwezig om informatie te verstrekken en zijn er demonstraties op het gebied van zintuigstimulering, braintraining en vele andere zorgvormen. Zelf ervaren hoe het is om slechtziend te zijn of in een rolstoel te moeten zitten kan ook. De Saxenburggroep zet op de vrijdag de revalidatie centraal, samen met de mogelijkheden op werk die het in aanbouw zijnde nieuwe ziekenhuis in Hardenberg biedt.