Alleen een kaartje verlicht het donkere leven van Nikita uit Bruchterveld, wie stuurt haar wat vrolijks?

Een kantoor is ook maar saai, dus kun je in Hardenberg straks in een zeecontai­ner werken

8 december Elf zeecontainers in een voormalige bedrijfshal in Hardenberg. Nu moet je nog je fantasie gebruiken, maar vanaf volgende maand ziet het er heel anders uit. Dan zijn deze containers omgetoverd tot werkplekken, bedoeld voor allerlei creatievelingen. ,,Zo kun je echt met elkaar loskomen en out of the box denken.’’