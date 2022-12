Almelo krijgt nieuwe woningen in de bocht van de Loolee: Rijssense aannemer Roelofs & Haase bouwt 32 gasloze huizen

ALMELO - De kogel is door de kerk, de contracten getekend. In de bocht van de Loolee aan de Chiel Dethmersstraat in Almelo komen 32 nieuwe woningen op ruime kavels. Twee grote vrijstaande en 30 twee-onder-een-kappers. Wel even flink doorsparen, want onder de vier ton zijn ze niet te koop.

De bouw op het wat vervallen perceel aan de Chiel Dethmersstraat kent een lange aanloop. Aannemer Roelofs & Haase uit Rijssen is al meer dan tien jaar bezig om toestemming voor de bouw te krijgen. Het plan was om 44 woningen te bouwen en de grond van de gemeente te kopen. Voorheen stond daar een schoolgebouw. Het plan ging uiteindelijk niet door en de bouwvergunning werd weer ingetrokken. Er is zelfs een rechtszaak gevoerd waarin de aannemer bouw wilde afdwingen.

Loolee

Inmiddels zijn alle plooien gladgestreken en is er nu een bouwplan ontwikkeld om langs de bocht van de Loolee duurzame en gasloze huizen te bouwen. Ze worden gebouwd op hele ruime kavels, van vierhonderd vierkante meter en meer. De prijzen daarvoor zijn navenant.

Hoewel nog niet precies bekend is waarvoor ze van eigenaar gaan wisselen, is wel zeker dat de twee-onder-een-kappers niet voor minder dan vier ton de markt op gaan. Daar heb je dan wel hele comfortabele en superzuinige woningen voor, zo vertelde directeur Nico Haase bij de ondertekening donderdagmorgen. „Vergeet niet dat de energielasten heel laag zijn, dat moet je ook meerekenen.”

Lees verder onder de illustratie

Volledig scherm Het bouwplan van Roelofs & Haase. Bovenin de Chiel Dethmersstraat, rechts de Loolee, onder de Derk Smoeslaan. Linksboven de twee vrijstaande woningen. © Roelof-Haase

Enthousiasme

Hoewel de contracten met de gemeente nu getekend zijn, wil dat niet zeggen dat de schop onmiddellijk de grond in gaat. Eerst moet het bestemmingsplan nog in gang worden gezet. In dat traject mogen omwonenden ook hun zegje doen. Wethouder Jan Martin van Rees, ondertekenaar namens de gemeente, verwacht niet dat er grote problemen zullen komen. Volgens hem zijn bewoners van de aanpalende woningen juist blij dat er nu wat gebeurt. Ook Haase zegt veel enthousiasme over het plan te bespeuren in de wijk.

Zodra het plan wat verder op de ambtelijke rails is, zullen ze te koop worden aangeboden. Haase denkt dat in het derde kwartaal van volgend jaar zal zijn. Wanneer de bouw vervolgens gaat beginnen, is nog niet bekend. Haase zegt echter dat het realiseren van de woningen, relatief snel zal gaan. „De nieuwe eigenaren hoeven niet lang in de rommel te zitten.”