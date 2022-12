Almelose stadspoort zet de bezoeker in het licht, en wordt zelf ook goed bewaakt

Had Almelo een stadspoort? Daar is veel over te vertellen. Het korte antwoord is: Eigenlijk niet. Tenminste niet zoals mensen zich een stadspoort voorstellen. Twentse steden hadden namelijk geen stadsmuren. Dus kan er ook geen poort geweest zijn. Alleen Oldenzaal had muren. In Ootmarsum zijn wel een soort van stadspoorten bekend. Maar die zaten in een aarden wal. In het met water dooraderde en zeer natte Almelo lagen er als verdediging watergangen om de woonkern. Mogelijk is wel iets als een stadspoort geweest, maar hoe die er uit zag is onbekend.