Als de waterleiding in Sibculo knapt, dan overstroomt altijd de tuin van Henk: ‘Wij zijn het afvoerputje’

Politie-onderzoek naar dood baby in De Krim raakt buurt: ‘Ontzettend verdrietig’

18 februari Het Openbaar Ministerie verdenkt een 35-jarige vader uit De Krim van betrokkenheid bij de dood van zijn pasgeboren baby. Het meisje kwam in december om het leven, maar hoe is vooralsnog onduidelijk. Een videoteam van de politie was donderdag de hele dag in touw om een reconstructie te maken. De buurt is geraakt. ,,Ontzettend verdrietig.”