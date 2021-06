Alternatieve Avond4Daagse Kloosterhaar is voor velen ‘ontdek je plekje’

Monique en Jan Jager uit Kloosterhaar komen aanlopen, met hond Bobbie die enthousiast een sprint wil trekken. Maar de lijn houdt hem tegen. Het is voor hen de tweede keer, ook vorig jaar hebben ze vier dagen gelopen. ,,We vinden het juist fijn om niet in een grote groep te lopen. Ik heb een auto-ongeluk gehad en moet kijken of mijn lichaam het wel kan redden om vijf kilometer te lopen. In een groep loop je toch al snel te hard en forceer je jezelf”, vertelt Monique. Jan is vooral verbaasd over zichzelf, als geboren Kloosterhaarder. ,,Vorig jaar heb ik gelopen op plekken waar ik nog nooit geweest was. Sindsdien zie je mij daar vaker wandelen.”