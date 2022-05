Alwin loopt met bevrijdingsvuur mee naar Hardenberg: ‘Nu vieren we de vrijheid’

Stomver­baas­de fotograaf Ton heeft ineens wolf voor zijn camera: ‘Wat krijgen we nou?’

Soms heb je als fotograaf wat geluk nodig voor die ene bijzondere foto en daar kan Ton Blom nu over meepraten. Vroeg in de ochtend had hij ineens een wolf voor zijn lens. Het resultaat levert hem een stortvloed aan reacties op. ,,Deze wolf is wel het hoogtepunt.”

22 april