Amokmaker internationale trein uit azc Hardenberg op vrije voeten

video Organisten spelen sterren van de hemel in de schuur van Tinus

23 juli Tinus Broekroelofs had ooit een verzameling oude trekkers, kreeg twee keer een ooginfarct en besloot dat deze hobby voorbij was. Hij verkocht de trekkers en bouwde een orgel in zijn schuur in Bergentheim. Er worden nu gratis concerten gegeven.