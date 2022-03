Annemieke Smit is de nieuwe regiodirecteur van het Alfa-College in Hardenberg

Annemieke Smit studeerde bedrijfseconomie in Groningen en deed veel directie- en bestuurservaring op in de jeugdzorg. Ze woont met haar partner en vijf kinderen in de gemeente Aa en Hunze in Noord-Drenthe. Voor de locatie van het Alfa-College in Hardenberg gaat ze zich richten op ‘de samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid, de ontwikkeling van meer persoonlijke leerroutes voor studenten en het versterken van de regionale kennisinfrastructuur’.

Enno van der Werff, lid College van Bestuur: ,,Het Alfa-college zet zich met haar partners volop in voor een sterke regio. Dat doen wij door middel van scholing van onze jonge studenten en ook op het gebied van om- en bijscholing van de 20-70 jarigen. In een tijd van technologische veranderingen, de energietransitie en veranderende arbeidsmarktvraagstukken, merken we dat de behoefte naar goede scholing en naar bij- en omscholing enorm toeneemt. We hebben er volop vertrouwen in dat het Alfa-college met de komst van Annemieke verder kan bouwen aan de interne en externe ontwikkelingen die in in de regio Hardenberg de afgelopen tijd succesvol zijn ingezet.”