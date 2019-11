Anonieme tips moeten drugslabs in Vechtdal tegengaan

Lege loodsen en stallen zijn aantrekkelijk voor criminelen, om bijvoorbeeld drugs te produceren. Meld Misdaad Anoniem heeft een campagne gelanceerd om zulke drugslab tegen te gaan. De campagne is van start gegaan in het Vechtdal. Een anoniem meldpunt moet voor een oplossing zorgen.

In Overijssel en Gelderland kwamen in de eerste negen maanden van dit jaar 47 anonieme meldingen over de productie van drugs. Tijd voor een tegenoffensief. De provincies willen samen met de gemeenten in het Vechtdal, de politie, het OM en LTO Noord proberen te voorkomen dat verhuurders op locaties worden omgekocht met geld. De misstanden kunnen zij nu ‘veilig’ melden, waardoor de bestuurders hopen dat er meer drugslabs kunnen worden opgespoord.

Quote Werk je eenmaal mee aan een drugslab dan kom je niet meer uit het criminele circuit Meld Misdaad Anoniem

Schuinesloot

Hardenberg gaat al langer de strijd aan met drugscriminaliteit in de gemeente. Bij het grote drugslab dat vorig jaar werd opgerold in Schuinesloot werden vaten met levensgevaarlijke chemicaliën gevonden. Het lab zat verborgen in een schuur achter een manege, er kon daar op zeer grote schaal pillen gedraaid worden, het drugslab leverde zo'n acht ton per maand op. De gemeente werd steeds vaker het doelwit van drugsafval en hennepkwekerijen, liet toenmalig burgemeester Peter Snijders weten, die zich erg zorgen maakte. Begin dit jaar werden de uitgaansregels in Hardenberg ook aangescherpt, na drugs- en drankoverlast.

Leegstand

Reden genoeg om extra op te letten in de buurt. ‘Is leegstand in jouw buurt een risico?’ Door deze vraag moeten vooral bewoners van een buitengebied extra gaan opletten. ,,Verhuurders en omstanders zijn zich meestal niet bewust van de risico’s’’, laat Meld Misdaad Anoniem weten. Als een laboratorium slordig in elkaar wordt gezet is er risico op ontploffing. Ook wordt drugsafval achtergelaten of ergens anders gedumpt, waardoor gebouwen en landerijen onherstelbaar worden aangetast. ,,Werk je eenmaal mee aan een drugslab dan kom je niet meer uit het criminele circuit.’’

Alle registers open

Met deze campagne gaan ‘alle registers open’, vertelt burgemeester Jan Wiggers van Hardenberg. ,,We moeten mensen bewust maken, ze laten zien wat ze moeten doen. Het goede voorbeeld geven. Het klinkt een beetje als de jaren 70.’’ Naast de verschillende posters, infosheets en flyers, wordt ook social media ingezet. De campagne wordt deze week uitgerold in de Vechtdal-gemeenten Hardenberg, Dalfsen en Ommen. Later volgen Deventer, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk. In de loop van de campagne volgen nog meer gemeenten.

Verdachte situaties

De initiatiefnemers hopen dat oplettende bewoners bewust meldingen gaan maken van ‘verdachte situaties'. Dit kan ook om kleine signalen gaan. Activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen, onbekende voertuigen, jerrycans, afgeschermde ramen, overmatige beveiliging met camera's of bijvoorbeeld afzuiginstallaties op een dak. Ook verhuurders worden gewaarschuwd en moeten aan de bel trekken als huurders alleen met contant geld betalen of helemaal niet betalen, er motorbendes aanwezig zijn of als er onbekende tussenpersonen de zaken gaan regelen.