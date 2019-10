Antieke stadsmuur Hardenberg als een genummerde puzzel uit elkaar gehaald

videoDe restauratie van de antieke stadsmuur aan het Wilhelminaplein in Hardenberg is begonnen. Monnikenwerk is het voor archeoloog Claartje Schamp en de uitvoerders. Want steen voor steen is de buitenmuur ontmanteld en genummerd. De stenen moeten er in december weer net zo op elkaar gestapeld zijn zoals het was.