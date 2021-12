Appartementen in Dedemsvaart ontruimd na explosie, slachtoffer met brandwonden naar ziekenhuis

Hardenberg wil eerste koop bij Balkbrug en Dedems­vaart voor toekomsti­ge woningbouw: ‘Zo houden we woningen betaalbaar’

Om ook in de toekomst voldoende ruimte voor woningbouw beschikbaar te houden vestigt de gemeente Hardenberg haar voorkeursrecht op drie gebieden bij Balkbrug en Dedemsvaart. Het gaat om gronden die aansluiten bij de wijk Bransveen in Dedemsvaart tussen de Stegerensallee en de Van Rooijens Hoofdwijk, ten oosten van de Kotermeerstal; het buitengebied van Balkbrug tussen de Dronkenmanslaan en Eerste Schansweg nabij de Ommerschans, achter het complex van Veldzicht; en het buitengebied ten westen van Dedemsvaart-zuid, in de omgeving van Ommerkanaal.

