‘Arne eruit!’ En toen ging het helemaal los in de groepsapps van zijn geboortedorp Bergentheim

Linda Verschuur (49) uit Slagharen jongste kandidaat voor 50Plus: ‘Sarah zie ik na de verkiezin­gen’

2 december Linda Verschuur is met 49 jaar op de keper beschouwd te jong voor 50Plus, maar stelt zichzelf wel verkiesbaar voor de ouderenpartij. Het huidige raadslid uit Slagharen wil in Den Haag aan de knoppen draaien, maar heeft daarvoor wel een karrenvracht aan voorkeurstemmen nodig. Het landelijke geruzie draagt daar niet bepaald aan bij. ,,Want ik zie mezelf toch als visitekaartje.”