Arnold Lassche en Johan Poffers blazen Overijsselse Vogelaarsdag nieuw leven in

Johan Poffers is de man die onvermoeibaar zijn inzet toont op het gebied van natuurbescherming in en om zijn woonplaats Hardenberg. Bekend is hij ook van zijn initiatief voor het omvormen van de vloeivelden in De Krim en zijn stadvogelproject en de ontwikkeling van het Vechtpark. Ook Arnold Lassche is geen onbekende. Hij is coördinator van de werkgroep Roofvogels en Uilen van de natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst. Verder is hij adviseur ecologie en waterkwaliteit van waterschap Vechtstromen. Hij heeft diverse projecten geleid, zoals herinrichting beekdal Aalderstroom en waterberging Ossehaar bij Coevorden. Beiden vinden dat er geen eind mag komen aan deze mooie traditie. ,,Ieder jaar is het weer een hoogtepunt voor de vogelaars in Overijssel.”