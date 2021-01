Arriva stelt reisverbod in om overlastgevende asielzoekers op Vechtdallijn te weren (en wil geld voor extra personeel)

Hardenberg­se hulpver­leen­ster in tranen: gevlucht van weeshuis in Oeganda na gewelds­golf

31 december Voor de Hardenbergse Gini Pullen is 2020 een rampjaar geworden. Een groep van vijftien mannen overviel in maart haar eigenhandig opgezette weeshuis in Oeganda, terwijl zijzelf in Nederland was. Recent heeft ze Oeganda moeten ontvluchten, doordat de aanstaande presidentsverkiezingen een geweldsgolf in het land veroorzaakt. Ziet ze haar levenswerk, de ‘Home of Hope and Dreams’, in rook opgaan?