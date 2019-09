Asbest eraf en zonnepanelen erop bij Gramsberger houtbedrijven

Update Ruzie mondt uit in steekpar­tij op AZC Hardenberg: vluchtende verdachte opgepakt

15 september In het asielzoekerscentrum (AZC) in Hardenberg is vanmiddag een bewoner bij een steekpartij licht gewond geraakt. De verdachte ging er eerst vandoor, maar werd enkele uren later op het azc-terrein aangehouden.