Asielzoeker uit Hardenberg moet betalen na mishandeling in internationale trein

Ook Hardenberg weert omstreden motorclub Trailer Trash Travellers

8:35 Motorclub Trailer Trash Travellers heeft begin dit jaar geprobeerd een clubhuis te vestigen in een boerderij in Schuinesloot. De gemeente Hardenberg, de politie en de verhuurder van het pand hebben de zogenoemde Outlaw Motorcycle Gang met succes tot vertrek gedwongen. Ook in Zwolle en Apeldoorn was de motorclub niet welkom. ,,Het is gelukkig niet tot een confrontatie gekomen.’’