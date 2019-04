Asielzoekers die nog op procedure wachten voortaan ook naar azc Hardenberg

Het wordt binnenkort drukker in azc Hardenberg. Naast de ‘reguliere’ asielzoekers die er nu wonen, worden straks ook vluchtelingen opgenomen die nog in afwachting zijn van hun asielprocedure. Er komen in totaal 150 asielzoekers bij.

Op dit moment wonen er in het azc alleen asielzoekers van wie de procedure al bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) loopt. Vanwege drukte duurt het steeds langer voordat de IND de asielaanvragen in behandeling kan nemen, waardoor er wachtrijen ontstaan. Hierdoor wordt het steeds drukker bij de procesopvanglocaties, zoals in Ter Apel. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft daarom aan de gemeente Hardenberg gevraagd om ook asielzoekers op te vangen die nog in afwachting zijn van de procedure. Hardenberg is daarmee akkoord gegaan. Op dit moment wonen er 520 asielzoekers in het azc, binnenkort zal dat aantal oplopen tot 670.

Speling

Het asielzoekerscentrum in Hardenberg opende in oktober 2016 de deuren voor een periode van vijf jaar. In het azc kunnen in totaal 700 mensen worden opgevangen, er zijn nu 520 plekken bezet. Daarnaast worden er 30 plekken vrijgehouden, in geval van crisissituaties en zodat er ruimte is voor iets meer speling en leefruimte, legt burgemeester Peter Snijders uit. Volgens de gemeente zou een groot deel van de asielzoekers uiteindelijk toch in Hardenberg terechtkomen, ook als de wachtrijen bij de IND niet zo groot waren. Ook als er plekken vrij komen, waar nu ‘reguliere’ asielzoekers wonen, worden deze plekken opgevuld met asielzoekers waarvan de procedure nog moet beginnen. Dit gebeurt op ‘korte termijn’, aldus wethouder Gitta Luiten. ,,Het COA zit erg omhoog.’’

Prognose