Asielzoekers week later naar Loozen: voorbereiding nog niet rond

Burgemees­ter Hardenberg na felle kritiek op communica­tie vluchtelin­gen­op­vang: ‘Er is een crisissitu­a­tie’

In Schuinesloot en Loozen klinkt kritiek op de manier van communiceren door de gemeente Hardenberg over opvangplekken voor vluchtelingen. Bewoners vinden dat ze voor voldongen feiten worden gesteld. Burgemeester Maarten Offinga van Hardenberg zegt de gevoelens te begrijpen, maar: ,,We zitten in een crisissituatie waarin snel besluiten moeten worden genomen.”

19 november