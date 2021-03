Aspergeseizoen van start in het Vechtdal, maar het is nog wachten op het witte goud

Sportpark Dedems­vaart past bij Kotermeer­stal; maar absoluut geen draagvlak

17 maart De ‘verhuizing’ van sportpark De Boekweit in Dedemsvaart naar een terrein naast de Kotermeerstal is haalbaar. Dat wil zeggen: wat de accommodatie voor de sportclubs betreft. Er is genoeg plek voor alle benodigde voetbal- en korfbalvelden en twee clubgebouwen, zo blijkt uit de de eerste inrichtingsschetsen. Draagvlak in de omgeving is er echter nog steeds niet, concludeert ook adviesbureau Royal HaskoningDHV.