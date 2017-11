Astrid bouwt 'seniorenparadijs' bij haar dierenopvang in Balkbrug

Een oude stramme hond in een koude asielkennel? Da's een onverdraaglijke gedachte voor Astrid Koningen. Zo'n oudje verdient een lekker warm plekje, op een zacht bedje, omringd door mensen die 'm af en toe over de bol aaien. Volgend jaar opent de 42-jarige eigenaresse van dierenopvang Koningen in Balkbrug haar seniorenparadijs Veccio: een heuse woongroep voor oude honden. Dankzij een gift van de stichting Dierenlot kan ze haar droom realiseren.

Ooit was Astrid Koningen doktersassistente in ziekenhuis Isala. Tot ze vrijwilliger werd bij een asiel en dat zó leuk vond dat ze besloot het roer om te gooien. Ze reed jaren op de Dierenambulance en nu heeft ze alweer geruime tijd haar eigen dierenopvang in Balkbrug, die ze op haar eigen kordate wijze runt met hulp van enkele betaalde krachten en tientallen vrijwilligers.

Adopteren

Koningen fungeert als asiel voor de gemeente Staphorst en vangt daarnaast uit binnen én buitenland honden op. ,,Vaak honden die niet welkom zijn in andere asiels. Omdat ze blind, ziek of oud zijn, een poot missen of een speciaal dieet hebben. Bij mij is élke hond welkom, en ik zal altijd mijn uiterste best doen om een nieuw baasje voor ze te vinden. En het mooie is echt dat mensen hier in de rij staan om een dier te adopteren. Vorig jaar hebben we 750 honden en 200 katten geplaatst. Mensen rijden soms drie-en een half uur om hier naar een dier te komen kijken.''

Volledig scherm Astrid Koningen heeft een recordbedrag ontvangen van stichting dierenlot om oudere honden asiel te geven. © Frank Uijlenbroek

Voor adoptie van een hond of kat vraagt Koningen het dubbele van wat bij reguliere asiels wordt gevraagd: ruim 300 euro. Maar rijk wordt de opvangstichting er niet van, zegt ze. ,,Integendeel. Er moet geld bij.''

Droom

Astrid kreeg afgelopen weekeinde van de Stichting Dierenlot 25.000 euro om haar plan te realiseren. Het is de grootste gift ooit van deze stichting.

,,Dierenlot ondersteunt heel veel organisaties jaarlijks met kleinere bedragen. Maar dit jaar kon elke organisatie een plan indienen voor een groter project. Als je een droom hebt, dien 'm in, werd gezegd. Dit was mij op het lijf geschreven, want dit is al jaren mijn droom. Bij tien organisaties zijn ze gaan kijken en uiteindelijk hebben wij de cheque gekregen. Fantastisch.''