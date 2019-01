Attractiepark Slagharen krijgt nieuwe directie

Wouter Dekkers is sinds 2000 werkzaam in de pretparken-branche. Achtereenvolgens was hij actief voor Six Flags (2000-2005), Movie Park Germany (2005-2014) en sinds 2014 voor Attractie- & Vakantiepark Slagharen. In 2010 kwam hij in dienst van Parques Reunidos via de aankoop van Movie Park Germany door deze groep.