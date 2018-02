Attractiepark Slagharen maand voor nieuw seizoen nog grote bouwput

Na­tuur­vrien­de­lij­ke oever voor kanaal bij Gramsbergen

15 februari Kanaal Almelo-De Haandrik krijgt bij Gramsbergen een natuurvriendelijke oever. In opdracht van de provincie Overijssel wordt de komende twee maanden door een aannemer de westelijke oever tussen de Mommeriete in Gramsbergen en sluis De Haandrik aangepakt. Langs dit tracé is het kanaal breed genoeg om een natuurvriendelijke oever te realiseren.