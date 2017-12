Attractiepark Slagharen verbetert verkeersveiligheid

De parkeerplaats zelf gaat ook flink op de kop, voor een soepele aan- en afvoer. Ook worden hier nieuwe plekken gerealiseerd voor het parkeren van bussen. Het college van B en W van de gemeente Hardenberg wil medewerking verlenen door de benodigde omgevingsvergunningen af te geven. Die vergunningen zijn nodig voor de aanleg van de tunnel, de twee toegangswegen, de kiss & ride-weg, en een geluidswal die moet worden aangelegd tussen een van de toegangswegen en Camping Kosse aan de Zwarte Dijk 52. Omwonenden van het park zijn afgelopen maandag door de directie geïnformeerd over de plannen. Het collegebesluit de omgevingsvergunningen te verlenen aan het attractiepark wordt vanaf 20 december zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen nog zienswijzen worden ingediend. Pas daarna nemen burgemeester en wethouders een definitief besluit over de vergunningverlening.

In het voorjaar van 2016 werd de verkeersveiligheid rond het park ook al sterk verbeterd. Toen werd op de Knappersveldweg een afslag aangelegd. Sindsdien kunnen gasten van het vakantiepark afslaan en via een parkeerplaats recht de weg over steken om bij hun accommodatie of kampeermiddel te komen. Voor die tijd moesten vakantiegangers linksaf slaan naar het park, waardoor files op de doorgaande weg ontstonden en regelmatig ook gevaarlijke situaties.

Wilde Westen

Attractie- en Vakantiepark Slagharen, dat in 2018 het 55-jarig bestaan viert, investeert ook in allerlei andere zaken. Het vakantiepark wordt voorzien van wifi, dat gratis is voor alle accommodaties. De entree met kassa’s en toegangscontrole wordt de komende maanden zo aangekleed dat het lijkt alsof bezoekers van het attractiepark een stad in het 'Wilde Westen' binnenwandelen. In het vernieuwde entertainmentprogramma krijgen de parkmascottes, de wasberen Randy en Rosie, een eigen show en zijn acts van internationale artiesten te zien in het 'American Circus Theater'. In 'El Teatro' is vanaf de start van het seizoen - op vrijdag 16 maart - een nieuwe 4D-film met speciale effecten te zien met 'Road Runner'.