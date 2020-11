Attractiepark Slagharen zag de drukte al afnemen, maar nu is het helemaal gedaan met de pret

De nieuwe maatregelen zorgen er ook voor dat Attractie- & Vakantiepark Slagharen op zijn minst de komende twee weken de deuren gesloten moet houden. In vergelijking met de zomer draaide het reuzenrad en raasde de achtbaan de afgelopen tijd alleen nog maar in de weekenden, maar ook dat is nu voorbij. ,,Ook op die dagen was het al zichtbaar minder druk”, zegt parkdirecteur Dave Storm. ,,Normaal hebben we ook veel Duitse gasten. Maar door de regels daar (verplicht quarantaine na bezoek aan Nederland, red.) zijn die er nu niet.”