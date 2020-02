Auto belandt in Hoofdvaart bij Dedemsvaart: duikteam zoekt mogelijke drenkeling

Winkeliers in Hardenberg teleurge­steld over parkeer­voor­stel voor binnenstad: ‘schaf betalen af’

8 februari De Stichting Centrummanagement Stad Hardenberg is ernstig teleurgesteld in de gemeente. De 235 middenstanders, winkeliers en andere ondernemers in het centrum pleiten voor gratis parkeren in de binnenstad, maar burgemeester en wethouders willen daar niet aan. ,,Maar voor de consument is betaald parkeren een flinke drempel.”